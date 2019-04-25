شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقيقة علاقة ثراء جبيل بـ أحمد صلاح حسنى ومراد مكرم فى "لآخر نفس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة ثراء جبيل تصوير مشاهدها فى مسلسل "لآخر نفس"، للنجمة ياسمين عبد العزيز، والمقرر عرضه فى موسم رمضان المقبل، حيث تظهر خلال الأحداث فى دور زوجة الفنان مراد مكرم كما أنها شقيقة الفنان أحمد صلاح حسنى، ضمن أحداث العمل، فى إطار درامى مشوق.

مسلسل "لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف وإخراج حسام على وإنتاج شركة "سينرجى" وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، احمد العوضى، ايهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، هند عبد الحليم، أحمد كمال، حازم ايهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.

وتشارك ثراء جبيل حالياً فى بطولة مسلسل "بحر" مع الفنان ماجد المصرى وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج سينرجى والمقرر عرضه خلال الأيام المقبلة، فيما ظهرت فى رمضان الماضى من خلال مسلسل "الرحلة" مع المخرج حسام على أيضاً، وشارك فى بطولة العمل باسل الخياط، ريهام عبد الغفور، وليد فواز، حنان مطاوع، مى سليم.