شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبده يدعو لإنشاء معهد لتدريس الموسيقى فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المطرب محمد عبده خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، قبل حفله الغنائى الكبيرالمقرر إقامته على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية غدا الجمعة، أن فكرة إنشاء أكاديمية موسيقية باسمه تراوده بمناسبة الإنفتاح الثقافى والفنى الذى تعيشه السعودية، قائلا: "بالفعل نحتاج فى المملكة إلى معهد لتدريس الموسيقى".

وأكد عبده أن المصريين أحبوه فى بدايته لأنه غنى "لونه" الخاص، قائلا: "كان هدفى ليس الشهرة لكن أن يصل الغناء السعودى للشعب المصرى".

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