محمد عبده يدعو لإنشاء معهد لتدريس الموسيقى فى السعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المطرب محمد عبده خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، قبل حفله الغنائى الكبيرالمقرر إقامته على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية غدا الجمعة، أن فكرة إنشاء أكاديمية موسيقية باسمه تراوده بمناسبة الإنفتاح الثقافى والفنى الذى تعيشه السعودية، قائلا: "بالفعل نحتاج فى المملكة إلى معهد لتدريس الموسيقى".
وأكد عبده أن المصريين أحبوه فى بدايته لأنه غنى "لونه" الخاص، قائلا: "كان هدفى ليس الشهرة لكن أن يصل الغناء السعودى للشعب المصرى".
وعن الانفتاح الذى حدث مؤخرا فى السعودية خاصة في مجال الغناء وإحياء الحفلات، كشف محمد عبده أن السعودية تعيش "ربيع عربى ثقافى " وانفتاح فنى وحب وألفة بالمعنى الحرفى للربيع بجماله وزهوره، والممكلة تحتاج تطورا لا يشبه أى تطور آخر فهى تحتاج لرؤية وانفتاح مختلف ومميز ونتمنى أن يتم ذلك على أكمل وجه .
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