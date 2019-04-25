شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبده: السعودية تعيش انفتاحا فنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فنان العرب محمد عبده، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بإحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك قبل حفله الغنائى الكبير المقرر إقامته على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية غد الجمعة، أنه مارس الغناء عبر50 سنة مضت على المسرح وعاصر كوكبة من النجوم تميزوا بالالتزام والموهبة والحضور، إضافة إلى أننى عاصرت الجيل الجديد فوصلت لمرحلة "الخضرمة" وهذه المرحلة اعتز بها.

وبسؤاله عن افتقاد الجمهور له كملحن، أكد محمد عبده أنه فى الآونة الأخيرة كان بالضرورة أن يستثمر صوته فأعطى فرصة للملحنين الجدد لكى يلمع هؤلاء الملحنين، واستكمل فنان العرب: "ركزت فى الغناء وكأنى نسيت نفسى" .

وأضاف أنه وجد متعة فى نقل أحاسيس الملحنين من خلال هذه الأعمال بدلا من أن يقوم هو بالتلحين .

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وعن الانفتاح الذى حدث مؤخرا فى السعودية خاصة فى مجال الغناء وإحياء الحفلات، كشف محمد عبده أن السعودية تعيش "ربيع عربى ثقافى " وانفتاح فنى و حب وألفة بالمعنى الحرفى للربيع بجماله و زهوره، والممكلة تحتاج تطورا لا يشبه أى تطور آخر فهى تحتاج لرؤية وانفتاح مختلف ومميز ونتمنى أن يتم ذلك على أكمل وجه .