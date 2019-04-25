شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبده: الشاعر خالد الفيصل صاحب نصيب الأسد من الأعمال بألبوم "يا غافية قومي " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فنان العرب محمد عبدهخلا المؤتمر الصحفي الذي عقده بإحدي الفنادق الكبري الموجودة غي القاهرة، وذلك قبل حفله الغنائي الكبيرالمقررإقامته على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية غد الجمعة أنه سعيد بالتواجد في مصر الذي انطلق منها انطلاقه ذهبية .

كشف أن البومه الجديد "ياغافية قومي" أن الاغاني تتميز انها موسمية مختلفة تماما عن السابق وواثق انها ستجد نجاح اكبر من السابق و ستكون أكثر انتشارا .

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وأكد أن الكويت احتضنت الفن الخليجي من البداية و كانت بدايته قوية هناك ، عن عمله مع خالد الفيصل أكد أن موهبته جعلت أعماله محفورة في الوجدان و هو ما جعل فيصل له نصيب الاسد من الأعمال بالالبوم.

بينما أكد خالد أبو منذر ان الالبوم الذي احتاج فترة اعداد تخطت العشر شهور سيلاحظ الجميع انها اعمال اكثر قوة و احتاجت عمل مكثف للظهور بهذا الشكل المميز والمدهش .