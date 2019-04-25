شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المؤتمر الصحفى لفنان العرب محمد عبده قبل حفله بالقاهرة.. غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفى الذى يعقده فنان العرب محمد عبده بأحد الفنادق الكبرى الموجودة فى القاهرة، وذلك قبل حفله الغنائى الكبير المقرر إقامته على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية غدا الجمعة .
و من المقرر أن يغنى محمد عبده بحفل دار الأوبرا عددا من أغانى ألبومه الأخير "يا غافية قومي" الذى لحن كامل أغنياته الموسيقار طلال .
ويكشف فنان العرب محمد عبده اليوم عن الكثير من المفاجآت وتفاصيل الحفل خلال المؤتمر.
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