“الحرملك”.. عمل درامي يجمع أبرز نجوم الدراما العربية في رمضان

متابعة بتجـــــــــــرد: بين مخطّطات الجواري وصراعات رجال الدولة، يعود بنا مسلسل “الحرملك” إلى القرن التاسع عشر، وتحديداً الى المرحلة التاريخيّة التي بدأت فيها الدولة العثمانيّة تتفكّك.

يُقدّم مسلسل “حرملك” إحدى أجمل القصص الروائيّة المشوّقة، ضمن بناء درامي مُتقن، وروعة إنتاجيّة وإخراجيّة، تُضاهي أضخم المسلسلات التركيّة.

“حرملك” تأليف سليمان عبد العزيز، إخراج تامر إسحاق، إنتاج كلاكيت ميديا-إياد نجّار، وبطولة نخبة من أبرز نجوم العالم العربي: جمال سليمان، باسم ياخور، أحمد فهمي، سامر المصري، سلافة معمار، درّة، كارمن لبّس، قيس الشيخ نجيب، أحمد الأحمد، صفاء سلطان، جيني أسبر، هبة نور، محمد خير الجراح، وفاء موصللي، نادين خوري، باسل الزارو، رواد عليو، ليليا الأطرش، محمد علاء، عبد الهادي الصباغ، حسن عويتي، روعة ياسين، دانا الحلبي، شيرين أبو العزّ، نهى عابدين، وغيرهم.

تُتابعون مسلسل “الحرملك” خلال شهر رمضان المبارك على LBCI وLDC.