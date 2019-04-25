ولي عهد ماليزيا يتزوج من روسية تصغره بـ 12 سنة.. إليكم صور الحفل الفاخر

متابعة بتجـــــــــــرد: تزوج ولي عهد ولاية كلنتن الماليزية تينغكو محمد فايز بترا، شقيق الملك الماليزي السابق سلطان محمد الخامس، من سيّدة سويدية عمرها 33 عاماً تُدعى صوفي لويز يوهانسون يوم الجمعة الماضي في 19 نيسان.

وقد تمّ عقد القران في المحكمة الشرعية من قبل رئيسها القاضي داود محمد في استانا بالاي بيسار وأعقب الاحتفال حفل استقبال حضره الأقارب من عائلة كلنتن الملكية وبعض الأصدقاء المقربين للعروسين.

نُشير إلى أن تينغكو محمد فايز البالغ من العمر 45 سنة هو الأخ الأصغر للسلطان محمد الخامس من كلنتن، والذي كان قد تزوج ملكة جمال روسيا السابقة أوكسانا فوفودينا.