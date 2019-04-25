رحلة رومانسية تجمع براد بيت بـ جينفر أنيستون.. ما حقيقة زواجهما من جديد؟

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد انتشار شائعة زواجهما من جديد، نفى موقع Gossip Cop الفني قيام الممثل الأميركي براد بيت والممثلة الأميركية جنيفر أنيستون بالتخطيط لرحلة رومانسية في عطلة نهاية الأسبوع إلى فرنسا.

وفي التفاصيل، فقد نفى الموقع تقريراً نشره موقع Life & Style يقول إن براد وجينفر عادا إلى بعضهما البعض وقررا الاحتفال بذلك في رحلة إلى أوروبا.

وذكرت المجلة أن مصدراً مقرباً من الثنائي قال إن الثنائي يتحدث في الفترة الأخيرة عن حبهما.

والجدير ذكره، أن هذا الخبر ظلّ في خانة الشائعات فقط.