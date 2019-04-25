نيكول كيدمان تثير الجدل.. كيف بدت أصغر بـ 20 سنة؟

متابعة بتجــــــــــرد: أثارت النجمة العالمية نيكول كيدمان ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما انتشرت صورة لها من جلسة تصوير لصالح مجلة فانيتي فير ظهرت فيها شابة للغاية وكأنها أصغر بـ 20 سنة من عمرها الحقيقي.

وفي التفاصيل، فقد ظهرت النجمة البالغة من العمر 52 عاماً بشعر قصير للغاية وأشقر اللون مستعرضةً جسمها الممشوق والرشيق في سترة مفتوحة عند الأمام من Paco Rabanne مع سروال جلديّ باللون الأسود.

وأطلّت نيكول كيدمان في صورة أخرى للغلاف مرتدية فستاناً مكشوفاً عند منطقة الصدر من برادا مع عقد ماسيّ يخطف الأنفاس.