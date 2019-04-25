“لايف ستايلز ستوديوز” تطرح “أنا اتعودت” لـ هايدي موسى – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: طرحت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” أغنية “أنا اتعودت” للفنانة المصرية الشابة هايدي موسى وذلك عبر المتاجر الرقمية الكبرى وموقع “يوتيوب” الشهير.

الأغنية من كلمات نادر عبد الله وألحان حسين محمود وتوزيع موسيقي طارق عبد الجابر، وقد تم مؤخرًا تصوير الكليب الخاص بها مع المخرجة هيفا الفقيه.

تجدر الإشارة إلى أن الأغنية حققت رواجًا واسعًا ومن المقرر عرض الكليب الخاص بها قريبًا عبر قناة “لايف ستايلز ستوديوز” على “يوتيوب” والفضائيات العربية.

لمشاهدة فيديو أغنية “أنا اتعودت”: