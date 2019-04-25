34 مليون مشاهدة لإعلان فيلم "بهارات" لسلمان خان في 72 ساعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجم بوليوود سلمان خان
تجاوز الإعلان الترويجي لفيلم "بهارات" آخر أعمال نجم بوليوود سلمان خان 34 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب" في أقل من 72 ساعة.
واستغرق إنتاج الفيلم الذي يدور في إطار تشويقي نحو عام ونصف العام في عدة دول بينها الإمارات وإسبانيا، وتحدد 5 يونيو/حزيران لطرحه في دور العرض.
وتكلَّف إنتاج الفيلم نحو مليار روبية، ويشارك في بطولته بجانب سلمان خان كل من كاترينا كايف، تابو، جاكي شروف، سونيل جروفر، سونالي كولكارني، ديشا باتاني ونورة فتحي.
كان آخر أفلام النجم سلمان خان "ريس 3" الذي طُرِح العام الماضي.
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