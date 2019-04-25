شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم يهنئون هشام ماجد بعيد ميلاده (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ نجوم الفن، النجم هشام ماجد بعيد ميلاده الـ 39، أبرزهم صديقه شيكو، وأمير كرارة، وأوس أوس.

يذكر أن الفنان هشام ماجد، من مواليد 26 أبريل 1980،

شيكو نشر عبر صفحته الرسمية على موقع «إنستجرام» عددًا من الصور مع ماجد، وكتب: «جميل أن يكون ليك صديق من ألمانيا، كل سنة وأنت طيب يا هشام يا ماجد، السنادى بتم 22 سنة فى حياتى»، ورد هشام على شيكو فى تعليق ساخر، وقال: «جميل يكون ليك صديق هندى من ضواحى نيو دلهى»





وعلق النجوم على صورة شيكو وماجد، أبرزهم ياسر جلال الذى كتب: «المسخرة»، كما كتبت الفنانة نسرين أمين تعليقا على وصف شيكو لهشام بأنه ألمانى وقالت: «أيوة شوما ألمانى أوى فعلا».

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ونشر الفنان أمير كرارة عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام" صورة تجمعه بالفنان هشام ماجد ليهنئه فيها بعيد ميلاده، وكتب كرارة فى تعليقه على الصورة: "كل سنة وأنت طيب يا راجل يا عسل".





كما هنأ محمد أسامة "أوس أوس" نجم مسرح مصر، هشام ماجد بعيد ميلاده، ونشر صورة جمعته به معلقا عليها: "كل سنة وأنت طيب يا إتش ياعسل.. وعقبال مليون سنة يا أجنبى".

يذكر أن النجم أحمد فهمى وصف هشام ماجد وشيكو بأنهما "ملوك الضحك فى مصر"، وذلك من خلال حسابه الخاص إذ نشر صورة أفيش فيلم "الحرب العالمية الثالثة" وعلق على الصورة قائلا: "ملوك الضحك فى مصر هشام ماجد وشيكو.. الاتنين الأكثر موهبة".