شكرا لقرائتكم خبر عن "هانى فى الألغام" على شاشة الحياة رمضان 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة قنوات "الحياة" عن تقديم الفنان هانى رمزى، لبرنامج مقالب يحمل اسم "هانى فى الألغام"، ومن المقرر عرضه عبر شاشتها خلال شهر رمضان المقبل.

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البرنامج الجديد يتم خلاله استضافة عدد من المشاهير، ومن ثمَّ يبدأ "هانى" مقالبه، إذ يفاجأ الضيوف بلحظات الرعب التى يعيشونها، فى جو ملىء بالإثارة والتشويق.

جدير بالذكر أن هانى رمزى سبق أن تألق فى تقديم برامج المقالب خلال السنوات الماضية، واستضاف العديد من المشاهير، سواء فنانين أو إعلاميين وكذلك نجوم الكرة، أبرزها: "هانى هز الجبل"، و"هبوط اضطرارى"، و"هانى فى الأدغال".