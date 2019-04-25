شكرا لقرائتكم خبر عن "سيلفى" يجمع تامر عاشور وجنات.. هل يجمعهما عمل غنائى جديد ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت النجمة المغربية جنات صورة سيلفى تجمعها بالنجم تامر عاشور، عبر حسابها الشخصى على إنستجرام، وعلقت على الصورة: "رمضان 2019" بالإضافة إلى ذكر اسم الشاعر أمير طعيمة ضمن تعليق الصورة.



جنات وتامر عاشور

وتساءل متابعو النجمة المغربية عن طبيعة العمل الذى يجمع النجمين، هل هو دويتو غنائى، أم أغنية من تأليف أمير طعيمة وألحان تامر عاشور ستقدمه جنات كتتر لأحد الأعمال الدرامية فى رمضان.

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وانتهت المطربة جنات من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "دموع وبكيت"، من كلمات جمال الخولى، وألحان رامى جمال، والمقرر طرحها ضمن ألبومها الجديد الذى يضم 12 أغنية وتضع اللمسات الأخيرة على تسجيل أغانيه.

يذكر أن تامر عاشور طرح ألبومه "أيام" وضم 12 أغنية هى "أيام"، "حبيبى أنت حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله سماح"، "ده حكايه"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، "سلام"، "مره"، و"خلصانة"، واستطاعت أغنية "قولولو سماح" التواجد فى قائمة "تريند" يوتيوب طوال الأسبوع.