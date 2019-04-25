شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شاهد رومانسية نجمة بوليود لديبيكا بادوكون مع زوجها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الممثلة الهندية ديبيكا بادوكون صورة عائلية لها على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، تجمعها بزوجها الممثل والمطرب البوليودى رانفير سينج وشقيقتها آنيشا بادوكون ، حيث كانت تسود أجواء الدفء والحياة العائلية الطيبة بينهم جميعا.
وقد استطاعت هذه الصورة العائلية جذب انتباه العديد من الجماهير فى جميع أنحاء العالم ليسجلوا إعجابهم وتفاعلاتهم عليها سريعا، حيث يعرف عن الزوجين ديبيكا بادوكون ورانفير سينج أنهم من اكثر الأزواج نجاحا وإخلاصا.
وعلى صعيد العمل سوف نرى قريبا الفنانة الهندية ديبيكا بادوكون فى 3 افلام سينمائية فيلمان هنديان بعنوان " Chhapaak " مع الممثل فيكرانت ماسى ، وفيلم " Sapna didi " مع الممثل عرفان خان وهو من نوع الجريمة والاثارة ، وسوف نرى ديبيكا بادوكون ايضا فى الفيلم الهوليودى XXX4 مع بطل الاكشن الامريكى فين ديسل .
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