بالفيديو.. باسم ياخور يطرح برومو "حرملك"

طرح النجم باسم ياخور برومو مسلسله الرمضاني "حرملك"، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". يذكر أن مسلسل "حرملك" من تأليف سليمان عبدالعزيز، و إخراج تامر إسحاق، و بطولة كل من جمال سليمان، باسل خياط، أحمد فهمي، سلافة معمار، قيس شيخ نجيب، نادين حمصي، هبة نور، و بطولة كل من جمال سليمان، باسل خياط، أحمد فهمي، سلافة معمار، قيس شيخ نجيب، نادين حمصي، هبة نور،عامر العلي، ليليا الأطرش، باسل الزارو، ميريانا معلولي، نبيل عيسى، ساندي، إنجي مراد، إنجي مراد، بلال مارتيني، و يتناول المسلسل وصول المماليك إلى السلطة والتحكم بمفاصل المشهد السياسي العام، وإلحاق الهزيمة لأعداء الأمة المفترضين.

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