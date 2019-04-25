محمد رشاد يحيى حفل شم النسيم بالنادي الأهلي

أعلن النجم محمد رشاد عن إحياءه حفل شم النسيم يوم الأثنين الموافق 29 أبريل الموافق، في النادي الأهلي بالجزيرة، و جاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك". ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك". يذكر أن الفنان محمد رشاد طرح سابقاٌ أغنيته بعنوان "إحساسى"، و هي من كلمات عمرو المصري، وألحان علاء الراوي وتوزيع عمر إسماعيل، كما كسرت الأغنية حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

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