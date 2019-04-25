حصريا على الحياة في رمضان ..ياسمين عبد العزيز ومحمد إمام ومي عز الدين وهاني رمزي

ياسمين عبد العزيز تقاوم "لآخر نفس" بعد وفاة زوجها .

محمد إمام بين العقل والقوة في "هوجان"

ميراث مفاجئ لمي عز الدين في "البرنسيسة بيسة"

النجم هاني رمزي يعود بهاني في الألغام .

الكشف عن الوجه الآخر لمحمد رجب في "علامة استفهام"

كيف تتغير حياة مصطفى خاطر وأسرته في "طلقة حظ"؟



ضمانًا لمشاهدة ممتعة وخلق مساحة واسعة من الاختيارات المتميزة أمام المشاهد، تُقدم شبكة قنوات "الحياة"، باقة متفرّدة من الأعمال الدرامية التي تنافس بقوة خلال الموسم الرمضاني لعام 2019، وتتميز بالأداء الفني المُتقن الذي يجذب الجمهور ويصنع حالة من التواصل الإيجابي بين المحتوى الدرامي المعروض عبر شاشاتها من جهة، والمُتلقّي من جهة أخرى.



ولا يقتصر الأمر على مجرد تقديم مجموعة متميزة من النصوص الدرامية، لكن يُحسب لها شعبية النجوم الذين يطلّون عبر شاشاتها في دراما رمضان 2019، فضلا عن اهتمامها بدعم جيل الأبطال الشباب، لتعزيز القدرات الإبداعية للعاملين في المجال الفني.



وعليه، تعرض شبكة قنوات "الحياة" هذه الأعمال الدرامية الحصرية عبر شاشاتها، خلال الموسم الدرامي لرمضان 2019:



لآخر نفس

تعود الفنانة ياسمين عبد العزيز لتنافس بقوة في صدارة المسلسلات الرمضانية، حيث تجسد في مسلسل "لآخر نفس" دور زوجة ضابط شرطة تتعرض لكثير من المواقف والصراعات هي وأسرتها بعد وفاته، حيث تدور الأحداث

في إطار درامي اجتماعي مشوق.المسلسل من تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام علي. بطولة ياسمين عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، أحمد العوضي، إيهاب فهمي، محمد عز، ثراء جبيل.



هوجان

يلفت الفنان محمد إمام الانتباه له بقوة كالعادة في أعماله الفنية، ويطل علينا هذا العام من خلال مسلسل "هوجان"، الذي يجسد خلاله شخصية شاب وهبه الله قوة بدنية أعلى من المألوف، لكنه في المقابل عاش حياة ألغى فيها المجتمع عقله، فأصبحت له قوة خارقة وعقل بسيط، فيتم استغلاله، لكن تحدث له نقطة تحول، فيقرر إعمال عقله واستخدام قوته، ليبدأ البعض في محاربته.

المسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل. بطولة محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، عبير صبري، صلاح عبد الله، رياض الخولي ، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، هاجر أحمد.

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البرنسيسة بيسة

كعادتها في إجادة تقديم الأدوار الكوميدية، تطل علينا الفنانة مي عز الدين هذا العام بمسلسل "البرنسيسة بيسة"، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، عن حياة الفتاة الشعبية الفقيرة

"بيسة" التي تعمل في مجال الأفراح، وترث من عمها الذي يتوفى فجأة، لكن يحدث صراع بسبب هذا الإرث، يتم خلاله بعض المفارقات الكوميدية.المسلسل من تأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم، وإخراج أكرم فريد. بطولة مي عز الدين، حجاج عبد العظيم، محمد أنور، بوسي، أمير المصري.



هاني في الألغام

يعود الممثل الكوميدي المحبوب هاني رمزي لتقديم برامج الكاميرا الخفية من جديد عبر شاشة الحياة بعد نجاحات كبيرة حققها في مواسم سابقة، حيث سيقدم برنامج "هاني في الألغام" الملئ بالمقالب والمواقف المشوقة .



أما الأعمال غير الحصرية فهي:



طلقة حظ

بعد النجومية التي بدأها من المسرح بين النجوم الشباب، ثم الدراما والسينما، يتألق الفنان مصطفى خاطر هذا الموسم من خلال مسلسل "طلقة حظ"، مجسدًا شخصية "عبد الصبور" الموظف الحكومي البسيط الراعي لأسرته المكونة من عده أشقاء وزوجته وبناته، يتعرض لحادث يغير من حياته ويقلبها رأسًا على عقب، وتتصاعد الصراعات في إطار كوميدي مختلف.

المسلسل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين. بطولة مصطفى خاطر، أيتن عامر، خالد أنور، إنعام سالوسة، محمد جمعة، محمد أنور، هبة مجدي.



علامة استفهام

ينافس الفنان محمد رجب بقوة في الدراما الرمضانية للعام الحالي من خلال مسلسل "علامة استفهام"، الذي تدور أحداثه حول "نوح الشواف" الشاب الإسكندراني الثري، الذي يحدث تغير واختلاف كبير في شخصيته خلال الأحداث، فيظهر وجه جديد له بسبب ماضيه الخفي الذي يتضح تدريجيًا مع تطور الأحداث.



المسلسل من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش. من بطولة محمد رجب، ميريهان حسين، هيثم أحمد زكي، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوي، عبد الرحمن أبو زهرة.