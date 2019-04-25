محمد فؤاد يحتفل بشم النسيم في وادي دجلة

يحيى النجم محمد فؤاد حفلا غنائيا يوم الاثنين الموافق 29 أبريل الجاري، بنادي وادي دجله النخيل، في التجمع الخامس، و من المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الحادية

عشرة صباحا.

يذكر أن الفنان محمد فؤاد يشارك في بطولة مسلسل "الضاهر"، و هو بطولة كل من حسن يوسف، تامر عبد المنعم،

مادلين طبر، فريال يوسف، مظهر أبو النجا، علاء زينهم، صبري عبد المنعم، عمر حسن يوسف، إنجي شرف، فايق عزب، منير مكرم، علاء مرسي، كريم كوجاك، أحمد منير، و من تأليف تامر عبد المنعم، و إخراج ياسر زايد.