محمد فؤاد يحتفل بشم النسيم في وادي دجلة

يحيى النجم محمد فؤاد حفلا غنائيا يوم الاثنين الموافق 29 أبريل الجاري، بنادي وادي دجله النخيل، في التجمع الخامس، و من المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الحاديةعشرة صباحا.
يذكر أن الفنان محمد فؤاد يشارك في بطولة مسلسل "الضاهر"، و هو بطولة كل من حسن يوسف، تامر عبد المنعم،
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