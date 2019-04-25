بمشاركة ستونة.. مي كساب تطرح أحدث أغنياتها

طرحت النجمة مي كساب أحدث أغنياتها بعنوان "البنيه"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و الأغنية منكلمات أحمد مرزوق، و ألحان أورتيجا، و توزيع أوكا، كما يشاركها
يذكر أن الفنانة مي كساب طرحت مؤخرا كليب "متغيره"، و هو من كلمات محمد عاطف، و ألحان رامي جمال، و توزيع أوكا.
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