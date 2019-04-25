فرقة الأصدقاء تطرح أغنية الجديدة أسمر يا أفريقيا 2019

طرحت فرقة الأصدقاء ، كليب أغنيته الجديدة "أسمر يا أفريقيا2019" عبر قناة الوفد Tvعلى يوتيوب.
أغنية "أسمر يا افريقيا" تأليف وألحان عبد الحميد حسني حسين محمد ، توزيع محمد عبد السلام، إخراج أحمد يحيي ، وظهر فى مشاهد تمثيل الكليب مع اعضاء الفريق .
وتدور فكرة كليب الأغنية فى إطار غنائي، حيث لعب عبدة الامير ، وظهر فى أول الكليب وهو يقول"أهلا بيكم في ارضها ،تهدف الأغنية بالترحيب للدول الافريقية المشاركة في بطولة كأس الامم الافريقية .
وتقول كلمات الأغنية: "أسمر يا أفريقيا ..يلي جمالك افريقي اهلا بيكم في ارضها الا هي ارضاكم كل ناسها واهلة ايدي في ايدك يلا ولا حاجة تعطلنا ونفضل واحد علي طول ولاي شئ يمنعنا نفضل
يذكر أن فريق الاصدقاء متخصصين في الغناء الشعبي وطرح كليبات فنية بطريقة شعبية تتانسب مع الذوق العام ، يتعاون مع عبد الحميد حسني حسين محمد الشهير "عبدة الأمير "، والموسقار محمد عبد السلام، والمخرج أحمد يحيي وشاركوا في العديد من الاعمال منها كليب "ابن مصر" وكليب "أمة محمد" و كليب" الدنيا والناس"
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