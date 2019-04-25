كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نوال الزغبي مع أحمد فهمي وماجي بوغصن في كواليس "بروفا" (صورة)‬ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‫شاركت المطربة اللبنانية نوال الزغبي جمهورها بصورة جديدة تجمعها بالفنانة اللبنانية ماجي بو غصن، والممثل المصري أحمد فهمي، من كواليس تصوير كليب شارة مسلسل "بروفا"، والتي ستحمل اسم "لما بتحسبا"، وذلك في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات "تويتر".‬

‫"بروفا" يشارك في سباق رمضان لعام ٢٠١٩، ومن إخراج رشا شربتجي، وتأليف ريم مشهدي، ويتشارك بطولته أحمد فهمي وماجي بوغصن.‬