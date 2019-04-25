كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برومو "البرنسيسة بيسة" يتخطى المليون مشاهدة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطى البرومو الأول لمسلسل "البرنسيسة بيسة" بطولة النجمة مى عز الدين، مليون مشاهدة، وذلك عقب طرحه على قناة "الحياة"، بأيام قليلة، حيث من المقرر عرضه خلال الشهر الكريم حصرياً على "الحياة".

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وكانت مى عز الدين كشفت عن مفاجأتها فى "البرنسيسة بيسة" من خلال أكثر من شخصية، حيث طرحت عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعى أفيش "سيكسة"، ثم تابعه بعد ذلك أفيش "بيسة"، وأفيش ثالث وهى تحمل الطبلة.

مسلسل "البرنسيسة بيسة" تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، وسامى مغاورى، وأمير المصرى، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وايمان السيد وعدد آخر من النجوم.