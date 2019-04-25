كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيروز العوضي بـ3 وجوه في رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حالة من النشاط الفني تشهدها الفنانة الشابة فيروز العوضي، حيث تشارك خلال الموسم الرمضاني المقبل في 3 أعمال مختلفة، الأول الجزء الثالث من "كلبش" أمام الفنان أمير كراره، وتجسد خلاله شخصية "نجلاء"، و الثاني مسلسل "حكايتي" أمام الفنانة ياسمين صبري وتجسد خلاله شخصية "لطيفة"، أما العمل الثالث فهو "البرنسيسة بيسة" أمام الفنانة مي عز الدين و تجسد خلاله شخصية "هايا".

ومن جانبها أعربت فيروز، عن سعادتها بالمشاركة في تلك الاعمال، وقالت هذه هي المرة الأولي التي أجسد فيها خلال الموسم الرمضان 3 أعمال في وقت واحد، ولكن الامر الذي شجعني علي خوض تلك التجربة هو ان شخصيتي في كل عمل مختلفة عن الاخر ، بجانب انني لم استطع إضاعة فرصة مشاركة هؤلاء النجوم ، خاصة و ان اعمالهم حققت نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية ، و لهم جهور كبير ينتظرهم كل عام .