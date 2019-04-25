درع تكريمي من شركة عالمية لمروى غروب.. ما المناسبة؟

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Apr 25, 2019
الى جانب نجاحاتها الكثيرة في انتاج أهم وأضخم الاعمال التلفزيونية والسينمائية، تفوقت شركة الانتاج مروى غروب لصاحبها مروان حداد على نفسها هذه المرة، وحصلت على درع تكريمي من شركة يوتيوب لتخطي عدد المشتركين في قناتها على يوتيوب المئة الف مشترك.
وقد نشرت صفحة مروى غروب على حسابها عبر موقع انستغرام صورة للدرع ورسالة التهنئة التي حصلت عليها من شركة يوتيوب.
وكالعادة، انهالت التعليقات المهنئة والتي تمنت للشركة ولصاحبها المزيد من النجاحات والابداع في هذه المسيرة، اذ تشكل هذه الخطوة فخرا للبنان واللبنانيين على الطاقات والقدرات التي يتمتع بها ارباب الفن في هذا البلد.
اسرة موقع “الخليج 365” تتقدم من شركة مروى غروب والمنتج حداد بالتهنئة على هذا الانجاز العظيم، متمنين له دوام التوفيق والنجاح في كافة الاعمال المستقبلية.
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