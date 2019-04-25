جُوني ديب يستعد للزواج من راقصة بعمر ابنته.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن النجم العالمي جوني ديب 55 سنة، لا يُضيّع الوقت، إذ كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه يستعد حاليًا للزواج من الراقصة الروسية الحسناء بولينا جلين، التي تبلغ من العمر 20 عامًا، أي في عمر ابنته ليلي روز، البالغة من العمر 19 عامًا.

وفي وقت سابق من هذا العام تم تصوير ديب وهو يحتضن"امرأة غامضة" في وضع مثير في فندق ببلجراد بصربيا، لكن "ديلي ميل" حددت الآن المرأة بأنها الراقصة الحسناء بولينا، كما تم تصويرها وهي تسير بجانبه، في مايو 2018 بينما كان يقوم بجولة في موسكو مع فرقته "The Hollywood Vampires".

من المرجح أن بولينا، التي تعيش عائلتها في روسيا، قد أتت إلى الولايات المتحدة قبل عامين لتعزيز حياتها المهنية كراقصة.

وبحسب تقرير الصحيفة البريطانية، فإن جلين متعددة المواهب، إذ إنها راقصة ومُدربة رقص ومصممة رقصات، التقت ديب للمرة الأولى بحفل أقيم في لوس أنجلوس العام الماضي.

وقال مصدر مقرب من النجم، إن اللقاء الأول كان مثيرًا، حيث لم تكن بولينا تعرف ديب، وهو الذي تقدم للتعرف إليها، ومنذ ذلك الحين ظهرت علامات الارتياح بين الطرفين.

يذكر أن ديب يعاني من العديد من المشاكل القضائية مع طليقته "آمبر هيرد"، منذ مايو 2016، إذ اتهمته بالاعتداء عليها، وانتهت المشاكل بالطلاق في يناير 2017 وخسارة ديب 7 ملايين دولار كتعويض لها.

وكشفت بولينا مؤخرًا أنهما بصدد الزواج قريبًا، مشيرة إلى أن ديب ينوي السفر لروسيا للقاء والديها في سان بطرسبرج.

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وبحسب مصدر مقرب من الثنائي، فإن النجم وصديقته الجديدة يعيشان معًا حاليًا في منزل ديب الهوليوودي الفاخر، حيث يحرص على قضاء معظم وقته معها.

وأضاف المصدر الذي زار منزل ديب مؤخرًا: "هناك كحوليات في المنزل، أنا متأكد من أنه يشرب، كما أنه يدخن، لكنني لا أعتقد أن هذه مشكلة كبيرة، كما أنها تحب موسيقاه، وهو يعزف لها على البيانو".

وتابع المصدر بأن بولينا ربما أكبر من ابنة ديب، ليلي روز، بعدة سنوات، لكنها لا يعنيها الفارق في السن.

وتعيش بولينا حاليًا في لوس أنجلوس وتمتهن الرقص منذ العام 2017، فيما تحرص على القيام برحلات منتظمة إلى روسيا.

كما شاركت في مشروع الرقص" إل إيه بلاي جراوند"، وتم تدريبها من قبل مصمم الرقصات تيفن كولي.

وفي الـ 13 من أبريل من هذا العام، حصلت على درجة الماجستير في الرقص من استديو الرقص BAZA في سانت بطرسبرج.

يذكر أن ديب قبل زواجه من هيرد ربطته علاقة استمرت 14 عامًا مع الممثلة والمغنية الفرنسية فانيسا باراديس البالغة من العمر 46 عامًا، وللزوجين اثنان من الأبناء هما، ليلي روز ، 19 سنة، وجاك البالغ من العمر 17 عامًا.