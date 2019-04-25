شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد تحرير سيناء.. محمود ياسين أشهر جندى فى السينما المصرية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اليوم 25 أبريل تحل الذكرى الـ 37 ليوم تحرير أرض سيناء المصرية من الاحتلال الإسرائيلى، والذى نعتبره أحد أهم الأعياد الوطنية التى يحتفل بها المصريون وجنودنا البواسل.

صناع السينما المصرية قدموا أفلاما للجمهور قام فيها نجوم الفن بتجسيد بطولات الجندى المصرى سينمائيا، وكان من أبرزهم النجم المصرى الكبير " محمود ياسين "، لذلك نرصد لكم على النحو التالى أهم أدواره وأفلامه فى السينما المصرية كضابط أو فرد للقوات المسلحة إحياء لذكرى تحرير سيناء :

1 - فيلم أغنية على الممر 1972 :

أمام الفنانين مديحة كامل و محمود مرسى لعب دور " شوقى"، فرد من أفراد فصيلة المشاة المصرية التى يتم حصارها من قبل العدو الاسرائيلى فى فترة النكسة وحرب الاستنزاف ، و جسد حياة افراد الجيش المصرى ومشاعر الاحباط من الهزيمة وطموحات النصر وتحرير الأرض.

2 - فيلم بدور 1974 :

أمام الفنانة نجلاء فتحى ، لعب محمود ياسين فى هذا الفيلم دور " صابر " عامل المجارى الذى يعمل فى هيئة الصرف الصحى الذى يقع فى حب فتاة حرامية تسرق الاشخاص، إلى أن تتخلى عن السرقة عندما تمكث فى منزل صابر وتتوالى أحداث الفيلم عندما يستدعى الجيش المصرى صابر للمشاركة فى حرب اكتوبر.

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3 - فيلم الوفاء العظيم 1974 :

لعب دور صفوت الذى تربطه قصة حب قوية بولاء الفنانة نجلاء فتحى الى أن تقوم حرب اكتوبر عام 1973 ويشارك بها صفوت كضابط جيش ، وتنتظر عودته ولاء ، ثم ينتصر الجيش المصرى فى الحرب وينتهى الفيلم بزواج صفوت من ولاء .

4 - فيلم الرصاصة لا تزال فى جيبى 1974 :

امام الممثلة القديرة نجوى إبراهيم لعب محمود ياسين دور محمد فرد الجيش المصرى الذى يشارك فى حرب الاستنزاف ضد العدو الاسرائيلى وتنشأ بينه وبين فاطمة قصة حب قوية ، ولكن يشغله عنها نشوب حرب اكتوبر المجيدة عام 1973 حتى ينتصر فى الحرب ويعود الى فاطمة ليتزوجها .

5– فيلم الصعود الى الهاوية 1978 :

امام الفنانة الراحلة مديحة كامل ، لعب محمود ياسين دور " خالد " الضابط الذى يلقى القبض على احدى الجاسوسات المصريات .

6– فيلم حائط البطولات 1998 :

لعب دور قائد جيش الدفاع الجوى المصرى امام كوكبة من الفنانين مثل فاروق الفيشاوى ، خالد النبوى ، حنان ترك وآخرين ، يتناول قصة الفيلم لمسيرة قوات الدفاع الجوية المصرية فى حرب الاستنزاف مع العدو الاسرائيلى بالاضافة لحياة كل فرد من افراد الجيش المصرى .