شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى عن عيد تحرير سيناء: رمز لصبر المصريين وقوتهم فى الدفاع عن حقهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة ليلى علوى، بالذكرى الـ37 لعيد تحرير سيناء، عبر حسابها على موقع تبادل الصور "انستجرام"، وكتبت ليلى علوى، قائلة: " يمكن اللي معاشوش الحرب ووجع الهزيمة وأفراح النصر مايكونوش فاهمين أوي ليه كل لحظة من المشوار الطويل والتاريخ العظيم لازم تتوثق ويبقى ذكرى وبصمة واحتفال كل دقيقة وكل يوم باسترداد آخر ذرة من تراب مصر من ايد معتدي عنيد وشرس زى الكيان الصهيوني".

وتابعت ليلى، فى حديثها، سيناء مش مجرد مكان ساحر سماه العالم كله أرض الفيروز ولا جزء مهم في وطن كبير زى مصر سيناء رمز لصبر المصريين وعنادهم وقوتهم في الدفاع عن حقهم".

يحتفل الشعب المصرى وقواته المسلحة، اليوم الخميس، بالذكرى الـ37 لتحرير سيناء، حيث يحتفل المصريون فى 25 أبريل من كل عام بذكرى تحرير سيناء، وهو اليوم الذى استردت فيه مصر أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندى إسرائيلى منها، وفقًا لمعاهدة كامب ديفيد، وفى هذا اليوم تم استرداد كامل أرض سيناء ما عدا مدينة طابا التى استردت لاحقًا بالتحكيم الدولى فى 15 مارس 1989.

Advertisements