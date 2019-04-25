شكرا لقرائتكم خبر عن "نجمة لكل الأعمار".. طفلة تغنى وتتفاعل مع أغنية "كرهنى" للنجمة إليسا ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن جماهيرية المطربة إليسا، امتدت من الشباب إلى الأطفال، حيث روعة أدائها وصوتها العزب، وذلك بعدما نشرت النجمة اللبنانية فيديو لطفلة صغيرة تغنى وتتفاعل مع كلمات أغنيتها "كرهنى".

شاركت الفنانة إليسا "فيديو" لطفلة صغيرة، حيث تغنت بأغنية كليبها الأخير"كرهنى"، والذى حقق نجاحا كبيرا من حيث عدد المشاهدات الذى حيث وصل إلى حوالى مليون ونصف خلال ثلاثة أيام منذ طرحه.

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وتعد أغنية "كرهنى"، الثانية التى تصورها إليسا على طريقة الفيديو كليب بعد "إلى كل اللى بيحبونى"، الذى طرحته إليسا بالتزامن مع ألبومها الذى يحمل نفس اسم الأغنية، وحقق الكليب نجاحاً كبيراً لاسيما أنها أعلنت فيه عن إصابتها بالسرطان وتعافيها منه.

وطرحت إليسا، الصيف الماضى، ألبومها " إلى كل اللى بيحبونى" الذى ضم 16 أغنية هم "إلى كل اللى بيحبونى"، "كرهنى"، "مفيش أسباب"، "نفسى أقوله"، "أنا وحيدة"، "لسه فيها كلام"، "حكايات"، "بين قلبى وقلبك"، "مريضة اهتمام"، "ارتاح وعيش"، "انت معى"، "بينا نعشق"، "كتيرة عليه"، "عينيا دى"، "عا المخفى"، "وحشتونى".