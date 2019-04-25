تامر مرسى يبرز إنجازات الرئيس السيسى احتفالا بتحرير سيناء فى فيديو جديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المنتج الكبير تامر مرسى، فيديو عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يستعرض من خلاله إنجازات الرئيس السيسي، سواء على مستوى التنمية الاقتصادية والنهوض بالبلاد، أو الحرب التي تشنها الدولة على الإرهاب، وذلك على أنغام أغانى حماسية احتفالا بذكرى عيد تحرير سيناء. Advertisements وتحتفل مصر اليوم بعيد تحرير سيناء، حيث تكلل العبور العظيم للجيش المصرى فى 1973 وانتصاره على جيش الاحتلال الإسرائيلى، بخروج دولة الاحتلال تماما ورفع العلم المصرى فى 25 إبريل 1982.

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