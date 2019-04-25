شريف مدكور يعلن إصابته بورم سرطاني.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الإعلامي المصري شريف مدكور لأزمة صحية شديدة مؤخرا، نقل على إثرها إلى المستشفى، ونشر صورة له، وهو راقدا على سرير المرض داخل المستشفى، فاقدا للوعي، وكان إلى جواره إحدى الممرضات.

الإعلامي شريف مدكور كشف، في مداخلة هاتفية ببرنامج “رأي عام” على قناة TeN، عن إصابته بورم بسيط في القولون، وأنه سيجري عملية جراحية في أول شهر رمضان القادم.

شريف قال: “أقدم شكر خاص للممرضة التى رافقتى أثناء الاطمئنان على صحتى، وهناك طفرة فى التمريض بمصر، وطريقة التعامل مع المرضى”.

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وأضاف: ” دخلت الصبح المستشفى، وعملت إشاعات كشفت إصابتى بورم فى القولون، وهعمل عملية لإزالته في رمضان بإذن الله”، وطمأن جمهوره على حالته الصحية، مؤكدا أنه بخير وصحته جيدا.

وكان مدكور قد نشر مقطع فيديو، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”، حيث قال: “أود أن اشكر جميع الأشخاص الذين اتصلوا بي اليوم كي تطمأن علي ومن زارني في المستشفى .. أشكركم كثيرا، محبتكم تعنب الكثير لي”.

الإعلامي المصري كشف أنه يعاني من مشكلة في القولون وأنه خضع لمنظار وأشعة بالصبغة، وقد غادر المستشفى ومن المقرر أن تظهر نتيجة التحاليل الأسبوع المقبل.