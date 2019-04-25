آسر ياسين يحيي ذكرى انتصارات تحرير سيناء بصورة ورسالة لجده الراحل.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان المصري آسر ياسين، بذكرى الـ 37 لتحرير سيناء، ومن أجل ذلك نشر صورة له برفقة جده اللواء أركان حرب فؤاد ياسين، والذي شارك في حرب أكتوبر 73.

وعلق آسر ياسين، على الصورة التي نشرها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، قائلًا: «إن في كل بيت مصري هناك بطل حارب من أجل أن تعود سيناء إلى مصر».

وعبر آسر ياسين عن اشتياقه لجده، الذي رحل عن عالمنا في مارس الماضي.

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يذكر أن آسر ياسين كان من المفترض أن يتواجد بمسلسل «النصابين»، مع نيللي كريم في رمضان 2019، لكن في النهاية تأجل المسلسل وهو لا يعرف سبب التأجيل.

وكان آسر ياسين قد عرض له مؤخرا فيلم “تراب الماس”، وشاركه بطولته الفنانة منة شلبي، والفنان محمد ممدوح، والفنان بيومي فؤاد، والفنان ماجد الكدواني، وإخراج مروان حامد.

ورواية “تراب الماس” كتبها أحمد مراد، وحصل عليها آسر ياسين بعد نزاع بين مراد والفنان أحمد حلمي في المحكمة.

وتدور قصة الفيلم حول شاب يعمل في صيدلية يعيش مع والده القعيد، وذات يوم يجده مقتولا، ويبدأ في البحث ليكتشف مذكرات والده التي تكشف الستار عن أسرار كبيرة لا يعلمها، وتبدأ الأحداث في التصاعد.