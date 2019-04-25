هشام عباس يستعد لأول حفل غنائي بعد وفاة والدته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد المطرب والنجم المصري هشام عباس، لإحياء حفل غنائى كبير، ضمن حفلات موسم شم النسيم وأعياد الربيع، ويأتي ذلك يوم الأحد القادم 28 أبريل بأحد النوادى بالقاهرة الجديدة، ومن المقرر أن يقدم هشام عباس خلال الحفل أغانى من ألبومه الجديد، المقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة، وبعض أغانى قديمة.

ويعد حفل شم النسيم، هو أول نشاط غنائى للنجم هشام عباس، بعد وفاة والدته مؤخرا، وتلقى العزاء يوم الثلاثاء 23 ابريل، بمسجد الرحمن الرحيم فى مصر الجديدة بحضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء.

ويقدم هشام عباس حالياً برنامج “شريط كوكتيل” على قناة الحياة يستضيف فى العديد من نجوم الغناء لتقديم كوكتيل أغانى متنوعة، وتقديمها مع الفنان هشام عباس، ويعرض الخميس من كل أسبوع، على قناة الحياة، فى العاشرة مساءً.

والجدير بالذكر أنه شارك في عزاء والدة هشام عباس كل من أصالة، ويسرا ومحمد حماقي، ومصطفى قمر، وحميد الشاعري، وعمرو أديب، ولميس الحديدي، ومحمد رحيم، وخالد جلال، وعمرو عابدين، وعلاء عبد الخالق، أيمن بهجت قمر، أحمد جوهر، وأحمد فلوكس، وريكو.