ياسر جلال يحمل فتحي عبدالوهاب في لقطة طريفة من الكواليس.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

شارك الفنان المصري فتحي عبدالوهاب جمهوره بصورة طريفة جمعته بالفنان ياسر جلال، خلال إجرائه لقاء تليفزيوني في كواليس مسلسلهما “لمس أكتاف”.

ياسر جلال ظهر في الصورة حاملا فتحي عبدالوهاب، بينما يقوم الأخير بالإدلاء بتصريحات تليفزيونية وهو في هذا الوضع، وأرفق الصورة بتعليق طريف، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، بقوله: “أول لقاء تليفزيوني محمول”.

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وقد حازت الصورة على إعجاب جمهورهما بشدة، وأثنوا على طرافتهما، والعلاقة الطيبة التي تجمعهما.

مسلسل “لمس أكتاف”، المقرر عرضه في رمضان 2019 وهو من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، وبطولة ياسر جلال، وفتحي عبدالوهاب، وحنان مطاوع، وخالد كمال، وكرم جابر، وأحمد محارب. وهبة عبدالغني،و أروى جودة، ودنيا عبدالعزيز، ومحمد عز، وتأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.

ويعد مسلسل “لمس أكتاف” هو البطولة الثالثة للنجم ياسر جلال فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدم مسلسلس “ظل الرئيس” في رمضان 2017، و”رحيم” في رمضان 2018، واللذان حققا نسبة نجاح كبيرة خاصة أنه ظهرا فيهما بشكل مختلف تمامًا بعد غياب طويل عن الدراما.