بلقيس تتألق في زفاف إسلامي بطلة وردية تبرز جمال قوامها.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تألقت الفنانة اليمنية بلقيس في حفل زفاف إسلامي بدون استخدام آلات عزف، وذلك لصالح إدى العائلات السعودية في الرياض.

بلقيس شاركت محبيها أجواء الزفاف بصور ومقاطع فيديو من الحفل، ظهرت فيها تطرب الحضور بباقة من أجمل الأغاني معتمدة فقط على جمال صوتها وموهبتها، في الوقت الذي بدت فيه شديدة الأناقة بطلّة وردية لافتة.

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الفنانة اختارت لحفل الزفاف فستان وردي طويل أبرز جمال قوامها، حمل توقيع المصمم اليكس بيري، متزينة بماكياج قوي، كما وضعت مجوهرات ماسية ضاعفت بريق إطلالتها، ليأتي الـ«لوك» في كامل الفخامة والأنوثة.

من ناحية أخرى، طرحت بلقيس أغنية جديدة بعنوان «أنا ما اعتقد»، وهي من كلمات أحمد الصانع، ألحان فايز السعيد، و توزيع زيد عادل، وتدور فكرتها حول قصة حب تعيشها فتاة تجاه رجل لا يشعر بها، وياتي ذلك بعد أسابيع قليلة على طرحها لأغنية «عريسنا»، وهي من كلمات تركي الشريف، ألحان فايز السعيد، توزيع سيروس، مكس وماستر جاسم محمد.