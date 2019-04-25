نانسي عجرم تحيي ذكرى مذبحة الأرمن وتصلي من أجل ضحاياها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ذكرى الإبادة الجماعية للأرمن والتي تتوافق مع يوم 24 إبريل.

نانسي عجرم، قالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “اليوم 24 أبريل.. نتذكر الإبادة الجماعية للأرمن.. صلاتي تذهب إلى أرواح جميع الشهداء، فلتسترح أنفسهم بسلام.. دعونا لا نسمح أبدًا للتاريخ أن يعيد نفسه”.

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من ناحية أخرى، تستعد نانسي عجرم، لتقديم عدد من المفاجآت لجمهورها خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، أهدت نانسي عجرم، الشعب المصري حديثاً أغنية جديدة بعنوان “راجل وابن راجل”، وهي من كلمات ملاك عادل، وألحان وليد سعد، توزيع أحمد عادل، وإخراج بتول عرفة، حيث تم طرحها بالتزامن مع قرب التصويت على التعديلات الدستورية الجديدة في مصر، وقد حقق الكليب نسب مشاهدة قياسية منذ الساعات الأولى لطرحه، كما تنافست كل القنوات المصرية على عرضه لحث المصريين على النزول والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات.

يذكر أن مذبحة الأرمن، أو الإبادة الجماعية للأرمن، أو الجريمة الكبرى، تشير إلى القتل المتعمد والمنهجي للسكان الأرمن من قبل حكومة تركيا في الدولة العثمانية خلال وبعد الحرب العالمية الأولى، وتهجيرهم القسري.