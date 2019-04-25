الأهلي والزمالك يشعلان الجدل بين أصالة وعمرو أديب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حالة من الجدل أثيرت بين الفنانة السورية أصالة، والإعلامي عمرو أديب، بسبب نادي الأهلي والزمالك.

الجدل بدأ بين أصالة وعمرو أديب، بسبب تغريدة الأخير عبر صفحته الشخصية بموقع «تويتر»، والتي قال فيها: «بيراميدز ممكن يتغلب ويتعادل في أي ماتش جاي والأهلي ممكن يتغلب ويتعادل برضه والزمالك ممكن يكسب كل ماتشاته اللي جايه كل شيء بقى وارد بعد اللي حصل الأسبوع اللي فات مفيش حاجة مؤكدة الثابت الوحيد هو الإخلاص في الأداء على أرض الملعب والدرع للأفضل.. للزمالك».

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وردت أصالة، عليه قائلة: «الأهلي يا عموره وكلنا بندعي له والله يعينه منا لو لا سمح الله (مو قادره قول الكلمة».

ليرد عليها قائلاً: «هو أنتوا مازهقتوش يا أصولة من البطولات.. الحياة أساسها التغيير.. وكده هيبقى في ملل خلي الزمالك يجدد الحياة والدم يا بنت الأكابر».

يذكر أن أخر أعمال اصالة، كان أغنية “بنت أكابر”، وهي من كلمات: أبو نعمة، ومن ألحان: محمود الخيامي، وتوزيع على فتح الله، والكليب من إخراج أدهم الشريف.