في ذكرى الإبادة الجماعية للأرمن نيكول سابا: بفتخر إن عندي جذور أرمينية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، ذكرى الإبادة الجماعية للأرمن والتي تتوافق مع اليوم 24 إبريل.

وقالت نيكول، في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “بعد مرور ١٠٤ اعوام على الإبادة الأرمنية لا يزال الوجع والغضب بالقلب.. تحية لكل الشعب الأرمني اللي ضحّى كتير وبفتخر أنو عندي جذور أرمينية”.

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مذبحة الأرمن، أو الإبادة الجماعية للأرمن، أو الجريمة الكبرى، تشير إلى القتل المتعمد والمنهجي للسكان الأرمن من قبل حكومة تركيا في الدولة العثمانية خلال وبعد الحرب العالمية الأولى، وتجهيرهم القسري.

من ناحية أخرى، تستعد نيكول سابا لتسجيل أغنية جديدة من كلمات أمير طعيمة، حيث كانت «صورة سيلفي» آخر ما طرحته على الساحة الغنائية، في الوقت الذي كان فيه مسلسل «الهيبة» بموسمه الثاني آخر أعمالها الدرامية.

يذكر أن أخر أعمال نيكول سابا، كان مسلسل “الهيبة”، الجزء الثاني، مع كل من الفنان السوري تيم حسن، والفنانة السورية الكبيرة منى واصف، وعبدو شاهين، وعدد كبير من النجوم، ومن المقرر أن تقوم ببطولة الجزء الثالث من العمل الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور.