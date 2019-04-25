هل وقعت أحلام ضحية لمقلب رامز جلال الجديد؟.. صورة تثير الشكوك

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سافرت الفنانة الإماراتية أحلام مؤخرا إلى جزيرة بالي في إندونيسيا، وشاركت جمهورها بصورة من أجواء أجازتها هناك.

عدد كبير من جمهور الفنانة الإماراتية ربطوا بين اختيارها لجزيرة بالي، وبين تصوير الفنان رامز جلال برنامج المقالب الجديد “رامز في الشلال” في نفس الجزيرة، وهو ما جعلهم يتكهنون بأن أحلام وقعت ضحية لبرنامج رامز هذا العام.

يذكر أن أحلام قد شاركت الفانز بصورة من أجواء أجازتها، ظهرت فيها بطلًة غير متكلفة، تتناول فطورها بين أحضان مشهد طبيعي خلاب، وذلك في لقطة عكست مدى انسجام الفنانة واستمتاعها بوقتها هناك، وكتبت معلقة عليها: «صباحكم خير على قلوبكم الجميلة.. من جزيرة بالي الجميلة» حيث تمنى لها الفانز أجازة سعيدة وممتعة.

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وكانت مجموعة قنوات MBC قد كشفت في بيان رسمي، عن فكرة برنامج “رامز في الشلال”، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم.

حيث تم الكشف أن المقلب يبدأ ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، وﺗوﺻيله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق أسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة.

حيث ﺗﺑدأ رحلة من اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب، وتظهر للضيف “غوريلا مُفترسة” من بين الأدغال، وبعد أن يظن أنه قد نجا يتعرض لما يُزيد من فزعه وخوفه.