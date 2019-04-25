شاهد كيف تمارس علياء بهات اليوجا الهوائية

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

شاركت الممثلة الهندية علياء بهات يوم الأربعاء 24 أبريل متابعيها على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي “انستجرام”، صورة لنفسها وهي تمارس رياضة اليوجا الهوائية برفقة مدربتها.

الصورة كافية لإعطاء فكرة عن مستوى اللياقة البدنية الكبير التي تتمتع به الممثلة، حيث كشفت الصورة عن القوة الأساسية الهائله والمرونة التي تتطلبها ممارسة ذلك النوع من الرياضة.

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وتعد ممثلة فيلم “رازي” واحدة من الممثلات الأكثر قبولًا في الوقت الحالي ببوليوود، فهي دائما ما تتاكد من ان استقطاع بعض الوقت من جدول أعمالها المحموم لممارستها الروتينية لأنشطه اللياقة البدنية في صالة الألعاب الرياضية إلى جانب الجمباز وجلسات بيلاتيس كذلك.

كانت آخر مرة شوهدت فيها علياء بهات في أحدث الأعمال السينمائية على الشاشات الهندية في فيلم Kalank، الذي خيب الآمال التي كانت معقودة عليه، بعد عاصفة الإيرادات الهزيلة والتي لا تتناسب اطلاقا وتوقعات شباك التذاكر الشباك، رغم الأسماء الكبيرة التي قدمته، ومع ذلك، فإن أداء علياء كان موضع تقدير كبير في الفيلم.

ومن المقرر أن تبدأ الممثلة تصوير فيلمه الآخر براهماسترا للمخرج ايان موخرجي، وبطولة حبيبها رانبير كابور، الفيلم، هو الأول في ثلاثة أجزاء، ومن المتوقع عرضه في ديسمبر 20 هذا العام.