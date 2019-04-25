مغني راب شهير يُطلق النار على مسلّح اقتحم منزله

متابعة بتجــــــــــرد: ضجّت مواقع الأخبار العالمية بخبر مفاده أن مغني الراب Bun B أطلق النار على مسلّح اقتحم منزله جنوب غرب هيوستن يوم الثلاثاء. وفي التفاصيل، فقد قالت زوجة النجم العالمي إنها فتحت الباب حين سمعت الجرس يُقرع وتفاجأت برجل ملثم اقتحم المنزل بالسلاح. نُشير إلى أن الرجل المسلّح اقتحم المنزل بغية السرقة واسمه ديمون جاكسون ويبلغ 20 عاماً من العمر، وفق ما نشرت الصحف العالمية. ولكن نجم الراب حمل بندقيته وتوجه إلى الطابق السفلي حيث أطلق النار على السارق في مرآب المنزل. والجدير ذكره، أن المشتبه به هرب حينها وقد تمّ العثور عليه في المستشفى حيث تلقى العلاج نتيجة إصابته.

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