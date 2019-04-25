رامي مالك نجم فيلم جيمس بوند الجديد

متابعة بتجــــــــــرد: تم التأكيد أن الممثل الأميركي من أصول مصرية رامي مالك، سيكون نجم فيلم جيمس بوند الجديد من خلال دور البطولة كأحدث “شرير” يتحدى دانييل كريغ الذي يُؤدي دور العميل 007.

فبعد أشهر من التكهنات، أطلّ رامي مالك في فيديو عبر الحساب الرسمي لـ James Bond 007 كشف فيه مشاركته إلى جانب بعض الوجوه الجديدة، معرباً عن سعادته بهذه التجربة الفريدة وواعداً أنه ” لن يعطي بوند “رحلة سهلة”.