جوني ديب يستعدّ للزواج من راقصة روسية تصغره بثلاثين عامًا

متابعة بتجــــــــــرد: كشف موقع دايلي مايل البريطاني أنّ الممثل العالمي الشهير جوني ديب على علاقة جدّية براقصة روسية ويخططّ للزواج منها. وفي التفاصيل، أسرت الشابة بولينا غلين في منتصف العشرينات من عمرها قلب جوني ديب البالغ من العمر 55 عامًا عندما التقيا في حفل أقيم في لوس أنجلوس العام الماضي، وفقًا لما ذكره مصدر مقرب منهما للموقع.

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