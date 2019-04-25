بريتني سبيرز تتهم مدير أعمالها بانتحال شخصيتها.. وهو يرد

متابعة بتجــــــــــرد: دافع مدير أعمال بريتني سبيرز السابق سام لطفي على اتهامها له بانتحال شخصيتها وإرسال رسائل الكترونية مزيفة باسمها، حيث نشر عبر حسابه على تويتر رسالة

ونشر سام لطفي بيانا عبر تويتر : “محاولة جيدة لكن هذا الأمر لن ينجح، منشور بريتني يتهمني بتزييف رسائل الكترونية باسمها، يمكنني أن أقول وبلا شك أنني لم أكتب أو أستخدم بريد بريتني، فريقها يحاول باستمرار أن يجلب لي انتباه سلبي ليلهي الناس عن حملة تحرير بريتني، تلك الرسائل التي تتحدث عنها تجعل أعضاء فريقها يبدون كأنهم أشرار وتوضح أنها تحاول أن تسيطر على حياتها بنفسها، وهذا أمر يريدون إخفائه.”

نشر لطفي تغريدات من بعض المعجبين تتكهن أن بريتني ليست هي التي كتبت الوصف الخاص بالمنشور وأن فريقها يسيطر عليها.

وكانت بريتني علقت على التظاهرات التي اندلعت من قبل الجمهور أمام المصحة النفسية التي انتقلت اليها في فيديو عبر انستغرام : “أردت أن أرحب بكم لأن الأشياء التي تقال عني خارجة عن السيطرة، هناك إشاعات وتهديدات موجهة لعائلتي وزملائي في العمل، وكثير من الأشياء الجنونية التي تقال، أنا أحاول أن أحصل على بعض الوقت من أجلي لكن ما يحدث الآن يصعب الأمر كثيرا. لا تصدقوا كل ما يقال أو تسمعونه عني، رسائل البريد الالكتروني تلك مزيفة وكتبها سام لطفي بنفسه؟ كان يدعي أنه أنا ويتواصل مع فريقي بعنوان مزيف. أنا أفعل أفضل ما عندي حاليًا، قد لا تعرفون هذا ولكنني قوية، أقدر حبكم وتشجيعكم لي، ولكني أحتاج إلى بعض الخصوصية حاليًا حتى أتمكن من التعامل مع الأمور الشاقة في حياتي”.