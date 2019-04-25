تصريحات زيدان تتصدر عناوين الصحف الإسبانية

متابعة بتجــــــــــرد: تصدرت تصريحات زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، حول رغبته في الفوز بلقب الدوري الإسباني الموسم المقبل، عناوين الصحف الإسبانية الصادرة اليوم الخميس.
وخرجت صحيفة “آس” بالعنوان التالي: “زيدان يقول: الليغا هي الهدف الموسم القادم”.
فيما عنونت صحيفة “موندو ديبورتيفو” بعنوان: “البراءة… المحكمة الوطنية تصدر قراراً بتبرئة ساندرو روسيل وزوجته وشريكه والمدعي عليهم الآخرين… إخلاء سبيل رئيس برشلونة السابق، جاء بعد 643 يوماً في السجن”.
وقالت صحيفة “ماركا” في عنوانها الافتتاحي: “زيدان: الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي هو الفوز بالليغا”.
وأضافت: “الليغا سيكون هدف زيدان الموسم المقبل، لكن زيزو يريد أولاً وقبل أي شيء فريقاً ينافس حتى المرحلة الأخيرة”.
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