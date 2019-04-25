مُعين شريف يُغني شارة "دقيقة صمت".. وهذا رأي مُنتج المُسلسل بصوته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اختارت شركة "صبّاح أخوان" الفنان اللبناني معين شريف لغناء شارة مسلسل "دقيقة صمت" للممثل السوري عابد فهد والفنانة ستيفاني صليبا، والذي سيعرض في شهر رمضان المقبل.

الشارة ستحمل عنوان "يا دني" وهي من كلمات علي المولى، وألحان صلاح الكردي وتوزيع مارك عبد النور، ومن المُقرّر صدورها خلال الأيام المقبلة قبل حلول رمضان.

وأعرب منتج العمل صادق الصبّاح عن سعادته الكبيرة بمشاركة شريف في هذا العمل، ووصفه بـ"الصوت الخطير".

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وتدور أحداث "دقيقة صمت" حول رجلين محكومين بالإعدام. لكن قبل ثوان من نهاية حياتهما، يتغير مسار طريقهما.

يُذكر أنّ المسلسل من بطولة النجمين عابد فهد وستيفاني صليبا، وتأليف سامر رضوان، وإخراج شوقي الماجري، وإنتاج شركتي "صبّاح أخوان" و"إيبلا".