مها صبري: اسمي جاء صدفة.. وهذه حقيقة زواجي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة المصرية مها صبري، خلال مشاركتها في حفل عرض أزياء المصمم بهيج حسين: إن السبب الحقيقي وراء عدم مشاركتها في السباق الرمضاني هو إجراؤها عملية جراحية.

وأضافت في لقاء خاص مع "فوشيا" أنها حاليًا في فترة نقاهة بعد إجراء عملية في قرنية العين، ونصيحة طبيبها لها بعدم المشاركة في أي عمل لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

وتابعت مها أنها من عشاق البساطة في المكياج والفساتين، وترتدي الأزياء التي تناسبها فقط ولا تلتفت إلى الموضة، متمنية عودة الفساتين المنفوشة التي كانت موضة في فترة الستينيات والسبعينيات؛ لأن هذه الفساتين في نظرها هي رمز "الأنوثة".

وكشفت الفنانة المصرية مها صبري في فيديو "فوشيا" حقيقة الأخبار التي تناولت زواجها وأهم الأعمال التي تشارك فيها بالمرحلة المقبلة.