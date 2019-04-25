متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بدراسة تفيد بأن نسبة العنوسة في لبنان هي الأعلى في العالم العربي بعدما بلغت 85%.
فقد انقسم رواد مواقع التواصل في كيفية التعاطي مع هذا الموضوع، معتبرين أنه مؤشر على مشكلة اجتماعية خطيرة فيما تحامل آخرون على المرأة ووصفوها بالـ"عانس" وقالوا إن غرورها وطلباتها أوصلاها إلى هذا الأمر.
"فوشيا" التقت الممثلتين كارمن لبس وسارة أبي كنعان، إذ تحدثتا عن ردة فعل الرجل تجاه هذه الدراسة وإطلاق لقب "العانس" على المرأة.
كانت هذه تفاصيل خبر كارمن لبس وسارة أبي كنعان تتصديان لمُصطلح "العانس".. فماذا قالتا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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