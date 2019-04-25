"خَتم إسرائيلي" و"عَبدة الشيطان" وراء مَنع حَدثيْن فنييْن في لبنان

منع الأمن العام اللبناني، إقامة حدثين فنيين تمثلا في حظر دخول أعضاء فرقة برازيلية لموسيقى الميتال، بدعوى الإساءة إلى الدين المسيحي، كما تم منع الممثل الكوميدي الأميركي – الفلسطيني محمد “مو” عامر من دخول الأراضي اللبنانية، لوجود ختم إسرائيلي على جواز سفره، ما اثار غضب الوسط الفني وأثار تساؤلات النشطاء حول حرية الإبداع.

تمثل الحدث الأول في حظر دخول أعضاء فرقة Sepultura البرازيلية لموسيقى الميتال والتي كان من المقرر ان تقام في 28 نيسان في الحمرا – بيروت. ولفت المكتب الإعلامي لمنظمة حفل Sepultura Live in Beirut الى انه ” لم يُسمح للقيّمين على الحفلة حتى الاطلاع على القرار. لكن قيل لنا بعد مراجعة دائرة الفنانين إن الموضوع شائك يتعلق بالإساءة إلى الدين المسيحي، وإن أعضاء الفرقة هم شخصياً من عبدة الشيطان، وإنهم أقاموا حفلة في إسرائيل، وإنهم صوروا كليباً مناصراً لإسرائيل، وإن القرار أتى من رئاسة قوى الأمن العام”، موضحًا ان هذه الاتهامات عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً فالفرقة لم تعزف في إسرائيل. والفيديو المذكور يتكلم عن عنصرية إسرائيل من دون تسميتها”.

وقال أعضاء فرقة Sepultura الحاليين، في بيان حول اتهامهم بالاساءة إلى الدين، إنهم يناهضون الفساد أينما كان، وهم يدعون العالم إلى العودة إلى الخير والطبيعة ونبذ الفساد، وجاء في البيان ان “مغني الفرقة بث على الإنستاغرام الشخصي صوراً لكاتدرائية مار جاورجيوس في لفيف في أوكرانيا قبل أيام”، مضيفًا: “أعضاء الفرقة يطلبون من الناس العودة إلى الله ورفض مجتمع آلي غير طبيعي، لا أن يعبدوا الشيطان كما فسّر البعض”.

واللافت انSepultura أحيت حفلًا في دبي سنة 2017، وهي تحيي حفلة ثانية في Hard Rock Café دبي في الثاني من أيار كما تحيي حفلة في تركيا في 30 نيسان.

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وبعدها بساعات، منع الأمن العام الممثل الكوميدي الأميركي – الفلسطيني محمد “مو” عامر من دخول الأراضي اللبنانية، إذ كان من المفترض أن يقدّم أداءً مساء الثلاثاء. ووفقًا لعامر، فإن سبب المنع هو وجود ختم إسرائيلي على جواز سفره، حيث زار الضفة الغربية في فلسطين في العام 2016 مع والدته. ونشر عامر الخبر عبر خاصية “الستوري” على حسابه في “إنستغرام”، شرح فيه سبب تأجيل الأداء، متهمًا السلطات اللبنانية بـ”التخلف النفسي” و”العنصرية” خصوصًا وانه من أصول فلسطينية ويضطرّ الى ختم جوازه بهذه الطريقة ليصل الى الضفة.

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