شكرا لقرائتكم خبر عن رامى مالك ينضم لفريق "جيمس بوند".. ويتوعد "كريج": لن يحصل على رحلة سهلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القائمون على فيلم "James Bond 007" الخامس والعشرين، أن الممثل الحائز على جائزة الأوسكار رامى مالك، سيشارك فى فيلم النسخة الجديدة من سلسلة أفلام "جيمس بوند"، إلى جانب دانييل كريج.

واختير الممثل رامى مالك، البالغ من العمر 37 عامًا - الفائز بجائزة الأوسكار عن تصويره لفريدى ميركورى فى فيلم "افتتان البوهيمية" أو "Bohemian Rhapsody" - مع نجمة كابتن مارفل لاسانا لينش، وممثلة "جيم نايت" بيلى ماجنوسن، للإصدار الجديد من سلسلة أفلام "جيمس بوند"، والتى تعرف حتى الآن باسم "بوند 25".

دانييل كريج، من المقرر أن يعيد دوره فى دور جيمس بوند، فيما يتوقع أن تكون هذه هى الرحلة النهائية له فى سلسلة العميل 007، فى حين سيعود رالف فينيس وبن ويتشو ورورى كينير ونومى هاريس وجيفرى رايت.

وأشار الممثل الأمريكى من أصول مصرية رامى مالك، فى رسالة فيديو، إلى أنه سوف يلعب دور شرير فى الفيلم، حيث قال "أنا عالق هنا فى نيويورك فى الإنتاج، لكننى أتطلع إلى الانضمام لطاقم العمل بأكمله"، وأضاف "سأكون متأكدًا من أن السيد بوند لن يحصل على رحلة سهلة فى هذه الرحلة، وهى الرحلة الـ25 له، أراكم جميعًا قريبًا".



رامى مالك ينضم لفريق جيمس بوند 25

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وأعلن عن تصوير مشاهد الفيلم فى جامايكا خارج فيلا المؤلف إيان فليمينج، كما تم تأكيد الجزيرة الكاريبية كأحد مواقع بوند 25 إلى جانب النرويج وإيطاليا، فى حين سيتم تصوير بعض المشاهد فى لندن، وفى ظل هذه التطورات لم يتم تأكيد عنوان الفيلم الذى طال انتظاره والذى يشار إليه حاليًا باسم Bond 25.

ومن جهته، قال المخرج كارى جوجى فوكوناجا، "دانيال هو بوند المفضل لدى وأريد أن أتأكد من أن هذه السلسلة من الأفلام، التى كانت رائعة، لديها فصل رائع حقًا، وأن تستمر فى زيادة حجم الرهان حتى يكون من يصعب عليه أن يقوم بعد ذلك بمهمة أكثر صعوبة"، وذلك حسب ما نشرته صحيفة "تليجراف" البريطانية، اليوم الخميس.



رامى مالك

فيما، أكد منتج جيمس بوند، مايكل ج. ويلسون، أيضًا، أن مبدع Fleabag Phoebe Waller-Bridge انضم إلى فريق الكتابة للفيلم الجديد، وأن هناك تعاون مع نيل بورفيس وروبرت ويد وسكوت بيرنز.

كما كشفت المنتج بربارة بروكولى، عن بعض التفاصيل حول قصة الفيلم التى ستبدأ فى جامايكا بينما 007 خارج الخدمة، وقالت "حسنًا، بوند ليس فى الخدمة الفعلية عندما نبدأ الفيلم، إنه يستمتع فى جامايكا"، وأضافت إنهم "يعتبرون جامايكا "الوطن الروحى" لبوند، ولقد بدأنا رحلته هنا، ولدينا جولة كبيرة فى متجر السيد بوند".